Gianluigi Donnarumma, l'ange gardien de l'Italie

«Gianluigi Donnarumma est-il le gardien le plus fort d'Europe ?» La Gazzetta dello Sport n'y allait pas de main morte ce samedi matin, au lendemain de la qualification de l'Italie en demi-finale de l'Euro après avoir logiquement battu la Belgique 2-1. Si le milieu de terrain a brillé par la domination du trio Jorginho-Barella-Verratti, et la défense par la solidité de la paire Chiellini-Bonucci, le gardien de la Squadra a également sorti les arrêts qu'il fallait pour maintenir les siens à flot. Alors forcément, la presse transalpine s'emballe un peu.

Celui qui est attendu pour signer au PSG dans les prochains jours a réalisé une grande prestation, accomplissant une magnifique parade sur la frappe de De Bruyne (23e), puis en stoppant la tentative de Lukaku (26e), alors que le score était encore vierge. Une performance dans la lignée de son Euro, où il n'a encaissé que deux buts en cinq rencontres, l'un en prolongation face à l'Autriche, et l'autre sur un penalty de Lukaku. L'UEFA le classe pourtant à la 20e place des joueurs à son poste puisqu'il n'a effectué que 6 arrêts depuis le début de la compétition, contre 21 à Yann Sommer, le leader.

«Sans doute l'arrêt le plus important de ma carrière» face à De Bruyne

Peu sollicité mais très efficace lorsqu'on se présente face à lui. Les médias italiens parlaient carrément d'«exploit qui vaut un but» sur l'horizontale sortie face à De Bruyne. «C'est sans doute l'arrêt le plus important de ma carrière, rapporte même l'intéressé en conférence de presse. C'était une bonne intervention. J'essaie toujours de faire de mon mieux et d'aider l'équipe même quand je ne suis pas occupé, commander la défense et essayer de leur faire sentir que je suis présent. C'est important que les défenseurs sachent que je suis là à tout moment.»

Pour sa première participation à une grande compétition internationale, le gardien de 22 ans dégage une force tranquille. Dans le money-time, il a fait montre d'un gros caractère et même de vice, n'hésitant pas à gagner du temps sur quelques situations ou allant chercher un dernier ballon chaud dans les airs. «Le match n'en finissait plus... On est un groupe extraordinaire, ce groupe ne lâche rien. Maintenant c'est la demi-finale. Allons la jouer et dirigeons-nous doucement vers notre objectif. J'essaie toujours d'aider l'équipe et de donner le maximum. Je suis vraiment ému. C'est ma première compétition importante et l'objectif est d'aller le plus loin possible avec ce maillot. Avançons et espérons concrétiser le rêve de tous», ambitionne-t-il.

L'Italie et le PSG se frottent les mains

Portier de la Nazionale entre 1985 et 1992, Walter Zenga abonde au micro de Sky Italia. «C'est un leader calme. La pression glisse sur lui. Il le montre durant ces Championnats d'Europe. Il n'y a pas besoin d'un gardien qui fasse 18 arrêts, un seul à un moment déterminant suffit », précise le gardien de la sélection lors de la Coupe du Monde 1990, impressionné par son successeur sur De Bruyne notamment. «Dans cet arrêt, il y a une technique parfaite, la position des jambes, l'appui vers le ballon, le bras tendu au-dessus du ballon. C'est une composition technique parfaite.»

L'Italie se frotte les mains, car elle aura besoin à nouveau d'un grand Gigio Donnarumma pour sortir l'Espagne et accéder à la finale de cet Euro 2020. Le PSG n'est pas en reste. Même si l'international italien (31 sélections) a refusé de s'exprimer sur son futur transfert - «j’en parlerai après mais pas maintenant» - il sait qu'avec de telles prestations, il va semer encore plus le doute dans la tête de Mauricio Pochettino dans sa lutte pour la place de numéro un avec Keylor Navas. C'est un problème de riche, mais un problème quand même.