OL : le groupe pour le derby sans Matic et Perri

Jeudi, l’OL a sûrement vécu l’une des plus grandes désillusions de son histoire. À six minutes du bonheur, les Gones se sont écroulés et ont encaissé trois buts au pire des moments face à Manchester United en quart de finale retour de Ligue Europa (5-4). Après cette terrible désillusion, le club rhodanien aspire à vite se remettre d’aplomb.

Et quoi de mieux qu’un derby à Saint-Etienne pour retrouver le sourire avec une victoire face au rival historique ? Pour y parvenir, Paulo Fonseca a dévoilé ce samedi soir son groupe de 21 joueurs qui sera du rendez-vous à Geoffroy-Guichard. Une escouade qui sera privée de Nemanja Matic, touché à la hanche, et Lucas Perri, qui s’est rendu à l’accouchement de sa femme au Brésil. Pour le reste, tout le monde est disponible outre l’absent de longue date, Ernest Nuamah.