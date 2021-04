Ligue 1 : l'AS Monaco étrille le FC Metz

On avait quitté les Monégasques après une victoire 4-0 à Saint-Etienne le 19 mars dernier, on les retrouve deux semaines plus tard pour un nouveau succès 4-0. Lors de la réception du FC Metz en ouverture de cette 31e journée de Ligue 1, le club du Rocher s'est amusé, mettant la pression sur ses concurrents du haut de tableau et reprenant la 3e place.

Après une première période équilibrée en termes d'occasions de but, l'ASM a pris le dessus au retour des vestiaires. Fabregas a ouvert le score sur penalty (50e), avant de voir le jeune Matazo servir parfaitement Volland (52e). Entré à la place de Jovetic à l'heure de jeu, Ben Yedder en a profité pour inscrire un doublé (77e, 89e sur penalty).

Le classement de Ligue 1.