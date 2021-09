Thomas Tuchel et Chelsea ont voulu jouer un vilain tour au PSG pour Marquinhos

La suite après cette publicité

Le mercato estival 2021 a beau avoir fermé officiellement ses portes depuis 3 semaines, il n'en finit plus de nous surprendre, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Alors que le club vice-champion de France en titre a sans doute vécu la fenêtre estivale la plus retentissante de son histoire, avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes sur le gong et surtout de Lionel Messi, la direction des Rouge-et-Bleu a également dû faire face à de nombreuses sollicitations tout au long de l'été.

Si quelques départs ont été enregistrés, à l'instar de Mitchel Bakker ou encore d'Alphonse Areola, Timothée Pembélé et de Pablo Sarabia, prêtés, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont été contraints de sortir les crocs pour Marquinhos, leur capitaine. C'est ce que nous révèle RMC Sport ce mardi au sujet du défenseur central brésilien, dont le nom n'a jamais été cité parmi les potentiels départs, et ce, même avec le recrutement de l'expérimenté Sergio Ramos.

Chelsea voulait offrir 100 M€ pour Marquinhos

Le média précise que Thomas Tuchel souhaitait reformer la charnière centrale brésilienne Marquinhos - Thiago Silva, dirigée pendant de longs mois lors de son passage sur le banc du la capitale française, du côté de Chelsea. Mais le champion d'Europe en titre, qui avait également Jules Koundé dans le viseur pour renforcer son arrière-garde, affaiblie par le départ de Kurt Zouma à West Ham, s'est heurté à la volonté implacable des deux parties du camp parisien.

RMC Sport ajoute en effet que même si les Blues semblaient prêts à mettre le paquet en posant 100 millions d'euros sur la table pour l'international auriverde (60 capes, 3 buts), le PSG et Marquinhos lui-même ont poliment éconduit l'approche de Chelsea. La raison ? Le détenteur du brassard du côté du Parc des Princes se sent comme un poisson dans l'eau à Paris et l'activité estivale sur le marché des transferts a vraisemblablement renforcé sa volonté de prolonger son aventure francilienne. D'autant plus que le PSG n'avait pas l'intention de se séparer de l'un de ses meilleurs éléments de l'effectif de Mauricio Pochettino. Thomas Tuchel et les Londoniens ont donc rapidement déchanté dans cette histoire, alors que «Marqui» poursuit lui sa belle aventure avec le PSG ayant démarré à l'été 2013.