OL-OM : André Villas-Boas annonce la présence de Luis Henrique dans le groupe

Opposé à l’Olympique Lyonnais dimanche soir pour le compte de la 6e journée du championnat de France de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, qui connaît un début de championnat pour le moins compliqué, pourra compter sur l’ensemble de ses cadres. Présent en conférence de presse ce vendredi midi, le coach phocéen André Villas-Boas a aussi fait le point sur l'adaptation de Luis Henrique (18 ans).

Et le Portugais a très rapidement mis fin au suspens en annonçant la présence de sa recrue dans le groupe. «Comme titulaire, non, mais il sera dans le groupe. Il est concentré, organisé. Il est très déterminé, il a des ambitions. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement. On verra pendant le match». L'occasion pour ce jeune Brésilien d'être lancé dans le grand bain pour son premier Olympico ? Réponse dimanche soir. Bouna Sarr, lui, sera forfait, comme l'a expliqué AVB.