Le président de la Juventus visé par la justice sportive italienne

La Fédération italienne (FIGC) a annoncé dans un communiqué vendredi que onze clubs italiens, dont la Juventus et le Napoli étaient renvoyés devant la justice pour des fraudes comptables présumées lors de certains transferts de joueurs. Le président de la Juventus de Turin, Andrea Agnelli, est directement visé notamment pour son implication dans des « faux échanges » entre clubs qui ont permis aux Bianconeri d’enregistrer des plus-values fictives pour doper leur bilan comptable.

Outre Naples et la Vieille Dame, la Sampdoria, le Genoa et Empoli sont les trois autres clubs de Serie A à être eux aussi déférés et risquent des amendes. Les autres clubs sont Parme et Pise, pensionnaires de Serie B, Pescara et Pro Vercelli qui évoluent en troisième division, ainsi que Novara et le Chievo Vérone qui n’existent plus. Une soixantaine de personnes, dirigeants et représentant des clubs italiens, seront également présentées à la justice sportive transalpine, elles risquent des sanctions pouvant aller jusqu’à une suspension.