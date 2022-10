Ligue des Champions : le violent coup de gueule du Real Madrid

La suite après cette publicité

Un petit évènement. Hier soir, le Real Madrid est tombé pour la première fois de la saison 2022-23. Invaincus depuis seize rencontres toutes compétitions confondues, les champions d'Europe 2022 sont tombés sur un os à Leipzig. Les coéquipiers d'Eduardo Camavinga se sont inclinés 3 à 2, eux qui ont été particulièrement malmenés par les Allemands. Ils ont donc goûté à nouveau à la défaite, puisque leur dernier revers remonte au 8 mai 2022. C'était face à l'Atlético de Madrid (1-0). Depuis, les Madrilènes ont enchaîné 20 matches sans défaite.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a livré ses impressions. « Je ne suis pas fâché, c'est une défaite, c'est gênant, mais ça ne fait pas si mal. Elle devait bien arriver un jour ou l'autre, on ne peut qu'aller de l'avant. Je ne peux pas critiquer mon équipe qui a fait les choses bien. On apprend plus des défaites que d'une série de dix victoires. D'habitude on est costaud sur coup de pied arrêté, mais pas ce soir.» Une réaction plutôt calme de la part du Mister qui tranche avec celle de Thibaut Courtois, très remonté après ce couac.

Courtois et Camavinga mécontents

«On s'est endormis, sans intensité ni agressivité et vous le payez, nous a dit le coach. On s'est encore trompé. Aujourd'hui, nous avons raté beaucoup de passes, de contrôles et ce n'était pas un bon match. Puis ils ont mis le troisième et ils t'ont tué dans les dernières minutes (...) Tu remarques en tant que gardien, quand on n'est pas dans le jeu. Tu le remarques à chaque duel. On est nombreux à ne pas les avoir gagnés, faute d'intensité et il faut se réveiller. Je pense qu'on peut-être dans un mauvais jour. Nous avons joué beaucoup de matches en peu de temps mais ce qui ne peut pas manquer c'est l'intensité et il y a du monde sur le banc, si tu ne peux pas faire plus... tu dois donner 100%».

Il a ajouté ensuite : «si on avait été plus précis, on aurait pu entrer dans le match mais cela ne se produit pas et on a concédé un but inutile. On n'a pas bien défendu». Une sortie violente de la part du Belge. Questionné à ce sujet d'ailleurs, Ancelotti a simplement répondu : «chacun a son avis». Les autres joueurs du Real Madrid étaient plutôt de l'avis de Courtois. C'est le cas d'Eduardo Camavinga qui a lâché en zone mixte : «ce n'est pas une bonne attitude de la part de l'équipe. Nous restons fidèles aux bonnes choses que nous faisons et nous verrons comment l'équipe s'en sortira»."

La presse ibérique taille le Real Madrid

Moins critique que ses coéquipiers, Lucas Vazquez a tout de même admis que Madrid a fait des erreurs. «L'équipe n'a pas perdu la face dans le match, on a essayé de jouer au foot, d'avoir des occasions... il faut analyser le match, les erreurs et c'est tout». Ce qu'a fait d'ailleurs la presse espagnole qui n'a pas hésité à critiquer les vainqueurs de la Liga 2022. "Madrid dort", a titré Marca ce mercredi avant d'ajouter : «le Real Madrid est resté sur le canapé. Il a offert les pires données notamment en matière de duels perdus cette saison». En effet, Madrid n'a gagné que 37,84% de ses duels hier soir. Le taux de dribbles réussis était seulement de 27,59% alors que d'habitude il est en moyenne de 43,73%.

Marca a tout de même tenté de trouver des raisons à ce revers. «D'une part, le manque de plusieurs titulaires dans le onze comme Carvajal, Alaba, Valverde, Modric ou Benzema, des joueurs de caractère. De l'autre, Madrid était déjà qualifié pour les huitièmes de finale et peut-être que l'intensité et l'ambition n'étaient pas nécessaires pour affronter un tel duel». De son côté, AS a titré : "Madrid prend congé". Le média a ensuite commenté : «à Leipzig, avec une équipe hybride de titulaires et de remplaçants, Madrid a pris une demi-journée de repos.» Une réaction des Merengues est attendue dimanche face à Girona.