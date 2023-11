Arsenal : Mikel Arteta met en garde Aaron Ramsdale

En faisant signer David Raya l’été dernier, Arsenal a fait le choix de s’offrir un gardien de haut niveau pour concurrencer Aaron Ramsdale, titulaire au poste jusque-là. Une concurrence terrible qu’a souhaité mettre en place Mikel Arteta lui joue peut-être des tours maintenant. Si l’Anglais a démarré la saison dans le but, il a rapidement cédé la place au nouveau venu et se pose désormais des questions quant à son avenir. Son nom a même été cité du côté de Chelsea où Robert Sanchez ne convainc pas grand monde. Mais pour Arteta, il n’est pas question de le voir partir, encore moins chez un concurrent en Premier League.

«Prendre des décisions précoces, d’après mon expérience, ce n’est pas quelque chose de bon du tout et aussi parce que l’équipe a certains besoins qui doivent être satisfaits. Vous ne pouvez pas faire avec 6, 10 ou 14 joueurs. C’est impossible. Vous avez donc besoin de tout le monde et Aaron a un rôle vraiment important dans l’équipe, assure le coach en conférence de presse. Je n’ai aucun message pour les clubs (intéressés par Ramsdale, ndlr). Je peux parler un peu de mes joueurs, à quel point j’aime mes joueurs, à quel point j’aime Aaron et que nous voulons Aaron avec nous, c’est sûr.» Le gardien aura du mal à partir.