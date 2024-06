Les six pistes estivales XXL désirées par Cristiano Ronaldo et Al-Nassr !

Deuxième de Saudi Pro League, éliminé dès les quarts de finale en Ligue des champions asiatique et défait en finale de la Coupe du Roi des Champions, Al-Nassr a globalement subi la loi de son grand rival, Al-Hilal, lors de l’exercice 2023-2024. Malgré un effectif garni de stars (Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Talisca, Otavio, Aymeric Laporte), le club de Riyad peine, en effet, à imposer sa domination dans le Golfe. Pour autant, les dirigeants du collectif entraîné par Luís Castro n’ont pas dit leur dernier mot et comptent bien tout rafler dans les mois à venir. Une ambition qui passera notamment par une activité de tous les instants sur le mercato estival et le réseau de son homme fort : CR7. Dernièrement, Marca annonçait, à ce titre, que le quintuple Ballon d’Or pourrait jouer les rôles de directeur sportif dans les prochaine semaines.

CR7 fait le forcing pour trois anciens coéquipiers de Madrid !

Ainsi, l’international lusitanien (206 sélections, 128 buts), qui s’apprête à disputer l’Euro 2024 avec le Portugal, a d’ores et déjà approché deux anciens coéquipiers du Real Madrid : Nacho (34 ans) et Casemiro (32 ans). Pour le premier cité, l’intérêt affiché par l’Inter Miami en MLS aurait pris du plomb dans l’aile et le défenseur madrilène, en fin de contrat en juin prochain, pourrait se laisser convaincre par l’approche de son ex-partenaire après avoir remporté sa sixième Ligue des Champions sous les couleurs merengues. Un son de cloche similaire pour le milieu de terrain brésilien de Manchester United.

Conscient de la qualité de l’international auriverde (75 sélections, 7 buts), celui qui a inscrit 44 buts et délivré 13 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison souhaiterait, en effet, attirer la star des Red Devils, sous contrat jusqu’en juin 2026. Un nouveau challenge qui pourrait d’ailleurs séduire le principal intéressé, qui plus est au regard des difficultés actuellement rencontrées par les pensionnaires d’Old Trafford, huitièmes du dernier exercice de Premier League. Outre ces deux pistes, Al-Nassr serait également bien positionné pour accueillir une autre connaissance du natif de Funchal. Selon les dernières informations d’A Bola, Pepe (41 ans) est, en effet, lui aussi dans la short-list du club saoudien.

Al-Nassr veut aussi faire ses courses en Premier League…

Alors qu’André Villas-Boas ne compte plus sur lui, l’historique capitaine du FC Porto devrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Si le défenseur portugais, de nouveau appelé pour l’Euro avec la Seleção, intéresse des équipes du Brésil, du Qatar et de la Turquie, il fait surtout l’objet d’une offre d’Al Nassr, bien décidé à recréer cette connexion madrilène. Un nouveau défi qui semble d’ailleurs motiver celui qui voit son contrat prendre fin avec le club portista. Enfin, en plus des trois anciens coéquipiers de CR7 à Madrid, les Jaune et Bleu sont également associés à d’autres stars européennes. Dans cette optique, The Sun indiquait dernièrement que l’écurie saoudienne devrait revenir à la charge pour Emerson Royal (25 ans).

Arrière droit de Tottenham, lié au club londonien jusqu’en 2026, le talent de São Paulo avait déjà été approché par le board saoudien l’hiver dernier mais les Spurs avaient fermé la porte. Déterminé à l’idée de renforcer son secteur défensif, Al-Nassr souhaiterait donc retenter sa chance pour l’ancien joueur du FC Barcelone. Et ce n’est pas tout. Plus récemment, deux cibles au poste de gardien de but ont aussi été évoquées dans la presse anglaise. En effet, Alisson, aujourd’hui lié à Liverpool, et Ederson, dernier rempart de Manchester City, ne laisseraient pas insensibles les dirigeants saoudiens. Reste désormais à savoir si la formation présidée par Musalli Al-Muammar parviendra à convaincre tout ce joli monde. Si les prochaines semaines devraient apporter quelques précieuses réponses, une chose est sûre : la bande à Cristiano Ronaldo a bien l’intention d’enflammer le mercato estival !