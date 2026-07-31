Le football italien est en deuil. Franco Baresi est décédé ce vendredi à l’âge de 66 ans, a annoncé l’AC Milan dans un communiqué. Véritable légende des Rossoneri, dont il fut le capitaine emblématique pendant deux décennies, l’ancien défenseur central laisse derrière lui un héritage immense après avoir disputé 719 matchs sous les couleurs milanaises et remporté notamment six Scudetti ainsi que trois Coupes d’Europe.

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La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Formé à l’AC Milan, Baresi n’aura porté qu’un seul maillot tout au long de sa carrière professionnelle entre 1977 et 1997. Champion du monde avec l’Italie en 1982 et finaliste du Mondial 1994, il est unanimement considéré comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du football. Dans son hommage, le club lombard a salué « un exemple et une intégrité qui resteront à jamais gravés dans l’ADN du Milan », tandis que son mythique numéro 6, retiré depuis sa retraite, demeure l’un des symboles les plus forts de l’histoire des Rossoneri.