Karl Toko Ekambi analyse la saison étrange de l'OL

Inconstance. Voilà comment résumer la saison 2021-2022 de l'OL, victorieux 3-0 ce dimanche, en clôture de la 35ème journée de Ligue 1, sur la pelouse de l'OM. Dernier buteur de la soirée au Vélodrome, Karl Toko Ekambi (29 ans) est passé par le micro de Prime Video à l'issue de la rencontre. L'international camerounais a été interpellé par Thierry Henry, consultant phare d'Amazon, sur le manque de régularité des troupes de Peter Bosz depuis le début de la saison.

La suite après cette publicité

« On a pris un peu d'expérience. On a une équipe jeune, avec un nouvel entraîneur, beaucoup de jeunes qui sortent du centre. On sait qu'on joue bien au ballon, on prenait énormément de risques et souvent, on se tuait nous-mêmes. Avec des petites erreurs qui nous ont coûté des buts directement. Là, il y a le feu, on n'a pas le choix, on sait qu'il faut être efficace. Il ne faut pas penser à perdre, mais seulement à gagner. On fait les bons choix, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui », a ainsi répliqué KTE. Il reste 3 matchs à l'OL, 5ème de L1, pour tenter de se racheter.