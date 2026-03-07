La presse tombe sur le PSG avant Chelsea, l’AS Monaco frappée par une énorme polémique

Le PSG montre son pire visage

Le PSG a perdu 3-1 sur sa pelouse hier soir face à l’AS Monaco. Un trône qui vacille, titre Le Parisien. Pour le média français, l’absence de Fabian Ruiz pèse lourd, et Dro Fernandez n’est pas encore physiquement taillé pour ce genre de match. «Encore une prestation épouvantable de Désiré Doué», écrit sèchement le journal. Après la réduction du score de Barcola, le nouveau but de Balogun a confirmé la supériorité monégasque sur Paris toute la saison. Le champion ne répond plus, titre L’Équipe. La rencontre a basculé sur une erreur inhabituelle. Zaïre-Emery s’est pris pour Verratti en voulant ressortir le ballon tout seul dans sa propre surface. Quatrième défaite de la saison en Ligue 1, soit autant que les deux dernières saisons. Surtout, première défaite en Ligue 1 au Parc des Princes cette saison. Une défense amorphe et un manque d’étincelles offensivement. En Espagne, on livre le même constat que les médias français. AS titre : «Le naufrage du PSG redonne vie à Lens en Ligue 1. Ce PSG n’est pas celui d’il y a un an. Il manque Fabián, une pièce capitale pour Luis Enrique. Paris a également perdu de son efficacité et de sa force». Pour Marca, «le PSG est dans sa pire version», avant d’ajouter : «une défaite difficile, pas à cause du match, pas à cause des buts encaissés, mais parce que Chelsea arrive, et l’équipe anglaise sait déjà ce que c’est que de battre le PSG».

L’AS Monaco visé par une plainte pour corruption

À l’AS Monaco, les dessous d’un contrat polémique. Selon L’Équipe, le partenariat signé en juin 2025 entre la RD Congo et l’AS Monaco (4,8 M€ sur trois ans) fait l’objet d’une enquête préliminaire à Monaco après une plainte pour corruption, blanchiment et détournement de fonds publics. Le ministre congolais des Sports Didier Budimbu réfute toute malversation et parle d’acharnement politique. L’accord, destiné à promouvoir l’image « RD Congo, Cœur de l’Afrique », a déjà vu le versement d’une première tranche de 1,6 M€. Un homme d’affaires français, Aurélien Logeais, aurait servi d’intermédiaire via sa société Pamars, possiblement rémunérée par commission. L’AS Monaco affirme de son côté se tenir à la disposition de la justice dans ce dossier sensible.

Wrexham, le club aux ambitions XXL

Pour finir, le Daily Mail parle d’un club qui a des ambitions folles. Wrexham affronte Chelsea en FA Cup aujourd’hui, l’occasion de parler de son vaste plan pour rejoindre la Premier League après sa progression rapide depuis la National League. Le club, racheté par Ryan Reynolds et Rob McElhenney, investit dans ses infrastructures, notamment un nouveau terrain, l’agrandissement du stade et l’amélioration des installations médiatiques. Les revenus commerciaux ont fortement augmenté grâce à la notoriété mondiale et au documentaire sur le club. Les dirigeants s’inspirent de modèles comme Brentford, Brighton ou Bournemouth pour réussir dans l’élite. Malgré ces progrès, le principal défi restera de construire un effectif capable de survivre sportivement en Premier League.