LdC, OM : Valentin Rongier est soulagé

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille a évité la honte. Pour la cinquième journée de Ligue des Champions, les Phocéens se sont offert l'Olympiakos et ont réussi à marquer deux buts. Bon, certes, c'était sur des penalties, mais quand même. Plusieurs éléments se sont arrêtés aux micros des diffuseurs à l'issue de la rencontre et notamment le milieu de terrain, Valentin Rongier.

« C'est un soulagement, mais je pense que ce soir on devait gagner, pour nous, le club et les supporters. On l'attendait depuis longtemps et elle vient au bon moment », a expliqué celui qui livré une belle copie contre l'équipe grecque au micro de Téléfoot. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine, en Angleterre, contre Manchester City avec, pourquoi pas, une qualification en Ligue Europa...