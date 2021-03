OM : les choix gagnants de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont dû être longtemps frustrés ce samedi en fin d'après-midi. En effet, face à Brest, les Marseillais n'ont dû leur avance en première période qu'à un éclair d'Arkadiusz Milik. En deuxième mi-temps, c'était bien mieux, mais la finition n'était pas au rendez-vous et les Phocéens, au lieu de mener tranquillement trois buts à zéro, avaient vu les Brestois revenir au score sur un marquage un peu lâche de Pol Lirola.

Mais Jorge Sampaoli ne se laisse pas faire. À la pause, déjà, il avait fait entrer en jeu Pape Gueye, qui avait bien rééquilibré son équipe. Comme à Rennes, mais cette fois, un peu plus tard, il décidait de faire entrer en jeu Luis Henrique et Michael Cuisance. Sur le deuxième but de l'OM, les deux sont à la récupération et le Brésilien adressait un centre en retrait parfait pour Florian Thauvin. En toute fin de rencontre, le Brésilien, en dévoreur d'espaces, prenait son couloir gauche, dribblait un adversaire et envoyait un centre pour Cuisance qui, d'un plat du pied gauche mettait le 3-1. Une semaine après Rennes, le duo se montrait une nouvelle fois décisif.

Objectif Nice

En aboyant sur le côté de la pelouse et en étant acteur de ses changements, Jorge Sampaoli transmet son énergie à ses joueurs et ne se trompe pas encore beaucoup dans ses tentatives pour renverser le match (deux rencontres, deux victoires) et c'est de bon augure pour la suite. Florian Thauvin semble être d'accord : « je tiens à féliciter les joueurs qui sont entrés parce qu’ils nous apportent du sang frais. C’est surtout grâce à eux qu’on a réussi à prendre 6 points sur les deux derniers matches ».

L'Argentin, lui aussi, a eu un petit mot sur ses supersubs. « Ils ont été déterminants, ils sont encore très jeunes, je suis heureux qu’ils puissent bien comprendre les consignes », a-t-il lâché. Tout n'est évidemment pas encore parfait, mais El Pelado a au moins le mérite d'avoir remis les têtes à l'endroit. Il va enfin avoir une semaine complètement pour faire travailler son effectif, et essayer d'obtenir un troisième succès en autant de rencontres, le week-end prochain, contre Nice.