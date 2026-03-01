Serie A : l’AC Milan arrache la victoire sur le fil contre la Cremonese

Si l’AC Milan est totalement dépassé par l’Inter Milan en tête de la Serie A, il ne fallait pas laisser filer encore des points. Le déplacement sur le terrain de la Cremonese ce dimanche, 17e du classement, dans le cadre de la 27e journée, constituait une occasion idéale de rebondir après la défaite concédée face à Parme (0-1). Pour cette rencontre, Massimiliano Allegri alignait un duo d’attaque Rafael Leão–Christian Pulisic, laissant donc Christopher Nkunku sur le banc. Toutetois, les Français Adrien Rabiot, Youssouf Fofana et Mike Maignan figuraient parmi les titulaires.

Malgré une légère domination dans tous les compartiments du jeu, les Rossoneri n’ont jamais réussi à faire la différence avant la pause, peinant à imposer leur rythme face à une équipe de Cremonese bien organisée. En seconde période, les visiteurs ont poussé, notamment avec les entrées de Füllkrug et Nkunku, mais ils n’ont jamais vraiment été en réussite cet après-midi. Il aura fallu attendre un nouveau coup de génie de Luka Modrić : à la dernière minute, le Croate a trouvé Pavlović d’un centre majestueux (0-1, 91e). Quelques secondes plus tard, Nkunku a offert sur un plateau un but tout fait à Leão pour le 0-2. L’AC Milan s’est donc imposé sur le fil et avec ce résultat (0-2), les hommes d’Allegri sont toujours 2e, à 10 points de l’Inter. De son côté, le promu reste 17e.