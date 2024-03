Valence : la terrible durée d’absence de Mouctar Diakhaby

Le Stade de Mestalla aura été l’enceinte d’un film dramatique. Si Valence et le Real Madrid se sont neutralisées (2-2), l’arbitrage a fait jaser en fin de rencontre et a conduit à l’expulsion de Jude Bellingham. En plus de ce scandale qui a révolté toute l’Espagne, le défenseur central Mouctar Diakhaby (27 ans) s’est gravement blessé à la jambe et le club Ché annonçait que l’ex-Lyonnais *«avait été victime d’une luxation du genou droit. Le défenseur central valencien est resté à l’hôpital pour un contrôle clinique et attend d’autres examens».

Rien de rassurant, donc. L’Équipe précise d’ailleurs qu’il s’agit d’un déboîtement complet de l’articulation du genou, entraînant généralement la rupture de deux à quatre ligaments, avec une jambe qui se retrouve déboîtée de la cuisse. Le défenseur guinéen de 27 ans pourrait être indisponible jusqu’à un an, selon les premiers avis médicaux. Même si le contact a été involontaire, Aurélien Tchouaméni s’est excusé et lui a souhaité un bon rétablissement.