La déclaration très forte de Thiago Silva à Thomas Tuchel !

Difficile d'être dans la peau de Thomas Tuchel hier soir. L'entraîneur allemand a dû aligner une équipe inédite en Ligue des Champions face au RB Leipzig, et cela a accouché d'une défaite (2-1), malgré une bonne première période. Après la rencontre, il a pu entendre Marquinhos faire de la politique quant à son positionnement et Danilo exprimer son interrogation quant à son utilisation en défense centrale. Puis, en conférence de presse, les questions ont tourné autour de ses choix et surtout de son avenir. Pas facile, donc, de trouver du soutien dans l'environnement parisien, jugé « très critique » par le coach allemand.

Thomas Tuchel peut quand même s'appuyer sur l'extérieur pour en trouver. Et pas n'importe lequel. Titularisé par Chelsea face à Rennes, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain Thiago Silva a été interrogé à l'issue de la rencontre sur les problèmes actuellement rencontrés par Tuchel et son équipe, au micro de RMC Sport. Et il a défendu avec vigueur son ancien entraîneur. « Parfois, il se passe des choses à Paris qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas quoi dire. C'est malheureux pour le coach, dont je suis très proche. Je continue à lui envoyer des messages parfois parce que c'est un mec extraordinaire mais il ne passe pas un bon moment. Je crois qu'ils vont se qualifier parce que c'est une très bonne équipe avec des joueurs très responsables. »

Thiago Silva croit au réveil du PSG

Alors que le vestiaire semble ne plus comprendre les choix de Tuchel, notamment sur le double cas Marquinhos-Danilo, le message de Thiago Silva apportera du réconfort à son entraîneur, qui aurait d'ailleurs bien voulu le conserver une saison de plus. L'ancien capitaine du club francilien ne tombe pas dans le catastrophisme et imagine le PSG se redresser lors des prochaines rencontres.

« C'est une équipe qui travaille très bien. C'était difficile de partir. Ils vont continuer de travailler pour se qualifier en huitièmes de finale. Quand tu arrives en finale de la Ligue des Champions, tu ne peux pas sortir en phase de groupes l'année d'après. Je pense aux garçons et je pense qu'ils vont faire un bon match au Parc et prendre les trois points pour être plus tranquilles », a-t-il lancé. Un message positif assez rare en ces temps troublés.