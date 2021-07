OM : Duje Caleta-Car sur les tablettes de Naples

Avec toutes les recrues venues renforcer son secteur de jeu, Duje Caleta-Car (24 ans) sait que ses jours passés sur la Canebière sont comptés. L'Olympique de Marseille, qui a déjà recruté Luan Peres, William Saliba et fait définitivement signer Leandro Balerdi depuis le début du mercato estival, entend bien se débarrasser de l'international croate (16 sélections) cet été. D'autant plus qu'il dispose d'une valeur marchande intéressante (25 M€ selon Transfermarkt).

Selon les informations de The Athletic, le Napoli espère pouvoir enrôler Duje Caleta-Car lors de ce mercato estival 2021. Les pensionnaires du stade Diego Armando Maradona suivent d'ailleurs le principal concerné de longue date, cette piste ayant déjà été activée par Naples l'été dernier. Toutefois, toujours d'après The Athletic, si West Ham s'est bel et bien positionné sur le dossier du Croate, Brighton ne serait pas intéressé à l'idée de recruter le défenseur de l'OM pour pallier le très probable départ de Ben White à Arsenal.