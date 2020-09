FC Barcelone : c'est le jour J pour Lionel Messi !

C'est le grand jour. Une semaine après que la bombe soit sortie, on devrait en savoir un peu plus sur la situation de Lionel Messi dès ce soir. Et pour cause, le père et agent du joueur Jorge Messi devrait atterrir à Barcelone sous peu. Plus tard dans l'après-midi, il se réunira avec le président barcelonais pour trouver une solution qui, comme on l'espère du côté du clan Messi, débouchera sur un départ du numéro 10 blaugrana.

Pour l'instant, les deux côtés campent sur leur position, mais le joueur veut trouver une solution à l'amiable sans devoir passer par les tribunaux. Même s'il se considère déjà libre de tout contrat, il est prêt à accepter de partir sous forme de transfert pour deux raisons. La première, que le Barça puisse toucher une indemnité de transfert, puisque la formation catalane en a bien besoin. Puis, pour ne pas mettre son futur club en difficulté en le propulsant au sein d'une guerre juridique avec le FC Barcelone, qui porterait probablement l'affaire en justice en cas d'accord entre une autre formation et le joueur, les Catalans estimant qu'il n'est pas libre.

Bartomeu va encore être très clair avec les Messi

C'est d'ailleurs pour cette raison que Manchester City se montre assez prudent. El Pais expliquait hier que les Citizens attendent que Messi soit libre de tout contrat avant de lancer les discussions pour un contrat, ne souhaitant pas subir des représailles. De son côté, Josep Maria Bartomeu se montre intraitable, et estime que tout club intéressé devra débourser les 700 millions d'euros correspondant à la clause libératoire du joueur.

Une position ferme qu'il devrait encore transmettre au père de Lionel Messi lors de la réunion entre les deux hommes. Au sein de sa direction, certains dirigeants estiment cependant qu'il serait plus sage d'accepter une indemnité de transfert élevée plutôt que de bloquer le joueur en demandant cette clause qu'aucun club n'est en mesure de payer aujourd'hui. Plus qu'à attendre cet après-midi pour enfin avoir plus d'informations !