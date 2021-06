Qui est Christian Joel, la recrue surprise annoncée proche de l'OM ?

La suite après cette publicité

La nouvelle en a surpris plus d’un. Ce matin, une rumeur au sujet du mercato de l’Olympique de Marseille est venue des Asturies. Le club phocéen serait en négociations très avancées avec le Sporting Gijon pour le transfert du jeune gardien Christian Joel. Âgé de 21 ans, le natif de La Havane serait en route pour la Canebière en échange d’un chèque de 2,4 M€. Un montant raisonnable, mais personne n’avait anticipé l’arrivée imminente du Cubain. Mais qui est ce Christian Joel ?

Doté d’un passeport français (grâce à sa grand-mère maternelle française et à sa propre mère), il est le fils d’un ancien gardien international cubain. Parti en Asturies à l’âge de 5 ans, il a intégré le Sporting Gijon sept ans plus tard. « Je jouais dans une petite équipe de Gijon quand j’ai reçu un appel du Real Madrid. Mais le Sporting avait déjà parlé avec mes parents pour me recruter la saison suivante. Au final, ma décision a été de rejoindre ce club, et aujourd’hui je ne le regrette pas », déclarait l’intéressé à la presse cubaine en 2019. Considéré comme un grand talent en devenir à Dijon, Joel, et son grand gabarit, pourrait devenir le nouvel Albatros (surnom de Yohann Pelé) de l’OM.

« C’est un gardien qui a une grande envergure (il mesure 1,93m et pèse 88 kg), il est très bon balle au pied. La seule chose qui l’a pénalisé ces derniers temps, c’est qu’il n’a pas beaucoup joué. Il a toujours été le deuxième gardien du Sporting, surtout la saison passée. Il n’a quasiment pas joué (1 match de Coupe du Roi) parce que Diego Mariño est le titulaire indiscutable. Cette année, il a joué trois matches de championnat, mais parce que le titulaire a attrapé la covid. Il a été plutôt bon. Mais une fois, il a commis une erreur en Coupe du Roi. Il a encaissé un but sur une frappe lointaine parce qu’il adore jouer en position très avancée », nous a confié David Acebal, journaliste pour le journal La Voz de Asturias.

Un nouveau pari sur l'avenir de Longoria

Annoncé comme prometteur, Christian Joel est certes inconnu en France, mais son nom avait déjà été repéré par plusieurs gros clubs en Europe. En janvier dernier, AS indiquait que le RB Leipzig avait envoyé un émissaire observer le joueur à l’occasion du match face au Betis (défaite 2-0 en Coupe du Roi). Dès 2019, la presse cubaine relayait des intérêts en Angleterre (Watford, Brighton) et en Bundesliga (Bayer Leverkusen), mais c’est l’Atlético de Madrid qui s’est montré le plus pressant. La saison passée, les Colchoneros ont proposé 1,5 M€ au Sporting qui en réclamait 3 M€.

Sous contrat jusqu’en 2021, le gardien serait finalement lié à son club jusqu’en 2024 grâce à une option unilatérale dont disposaient ses dirigeants pour prolonger son bail de trois ans. Pourquoi alors s’en séparer dès à présent ? « Il a rejoint le club à 12 ans, il est passé par les équipes de jeunes. Il a vite été remarqué et plusieurs clubs ont essayé ces dernières années de le recruter. Le club s’est toujours montré ferme à son sujet parce qu’il le considère comme un élément promis à un bel avenir. Le souci maintenant, c’est que la donne a changé, car le Sporting fait face à de gros problèmes financiers. Il a donc besoin de liquidités. Et l’une des options étudiées, c’est la vente de Christian Joel », explique Acebal.

Sur le papier, l’OM est donc allé très vite dans ce dossier. Toutefois, Christian Joel ne viendrait pas pour renforcer l’équipe première phocéenne. Le club olympien ne compterait pas sur le Cubain en équipe première. À l’instar du cas Luis Henrique, il s’agit d’un pari sur l’avenir, sauf que cette fois, le but des Phocéens serait de le prêter dans la foulée dans une équipe capable de lui donner un temps de jeu conséquent, le joueur ne voulant plus jouer le rôle de doublure.