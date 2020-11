Aston Villa veut saigner City pour Jack Grealish

La suite après cette publicité

Les chantiers de Manchester City sont très nombreux. Un peu moins qu'il y a quelques semaines puisque Pep Guardiola, qui arrivait en fin de contrat à la fin de la saison, a finalement prolongé son bail. Le prochain gros coup de Manchester City pourrait bien être Lionel Messi, les Skyblues ayant mis au point un plan sur dix ans pour la Pulga.

Mais c'est loin d'être tout. Selon les informations de The Independant, le technicien espagnol aurait demandé à ses dirigeants de commencer à se bouger pour le néo-international anglais, Jack Grealish (5 sélections). L'été dernier déjà le milieu de terrain et capitaine d'Aston Villa était annoncé sur le départ et le favori se nommait alors Manchester United.

Villa en veut plus de 100 M€

Titulaire pour la première fois lors de la dernière trêve internationale, Grealish a mis le feu à l'Angleterre et les médias anglais sont persuadés qu'il sera le nouveau maître à jouer des Three Lions. Toujours selon le média anglais, Pep Guardiola aurait discuté avec Kevin de Bruyne des qualités de Grealish puisque les deux hommes se sont affrontés lors de Belgique-Angleterre.

Les discussions sur les prochaines recrues ont bien entendu été au centre des débats entre Guardiola et les dirigeants des pensionnaires de l'Etihad et s'il a bien été discuté d'Harry Kane et de Lionel Messi, cela a été aussi le cas de Grealish, dont Guardiola est absolument convaincu. L'été dernier, les Villains voulaient 78 millions d'euros pour lui. Mais il a prolongé de cinq ans en septembre et son club attendrait maintenant 112 M€. Un bien coquette somme !