Cristiano Ronaldo met en garde Mbappé et Haaland !

La suite après cette publicité

Cette saison plus que jamais, on ne cesse de parler d'Erling Haaland et Kylian Mbappé. Les deux jeunes superstars incarnent pour certains l’après Ronaldo-Messi. Mais avant d’être comparé aux deux monstres, Mbappé et Haaland devront être régulier et performant sur plusieurs années encore. C’est ce qu’a expliqué Cristiano Ronaldo lorsqu’il a été interrogé sur le sujet lors d’un événement en tant qu'ambassadeur officiel de la marque LiveScore.

« Il est difficile de choisir un seul joueur pour dire que celui-ci sera le meilleur, mais je pense que c'est passionnant à voir. Cette nouvelle génération de jeunes joueurs, comme Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui arrivent. Certains joueurs peuvent avoir une ou deux belles saisons, les très grands joueurs sont ceux qui continuent à le faire saison après saison, et ce n'est pas si facile à faire. Cela demande beaucoup de travail et beaucoup d’engagement », a-t-il expliqué.