Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur de Serie A pour Ruslan Malinovskyi

A l'Atalanta depuis l'été 2019, Ruslan Malinovskiy (28 ans) a réalisé une belle saison avec 10 buts et 12 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Le milieu offensif ukrainien s'est affirmé après l'hiver et le départ d'Alejandro "Papu" Gomez. Interrogé sur une chaîne YouTube et comme le rapporte Tuttosport, Ruslan Malinovskiy est revenu sur le statut de meilleur joueur du championnat.

Et selon lui, Cristiano Ronaldo n'est pas forcément le meilleur : «quel est le joueur le plus fort de Serie A ? Pas Cristiano Ronaldo. Il y a des joueurs bien plus forts. Par exemple, le plus fort avec lequel j'ai joué est sans aucun doute Muriel. Et si les choses s'étaient passées un peu différemment, il aurait joué pour une équipe comme Barcelone.» Un avis assez tranché pour le joueur qui fera l'Euro 2020 avec l'Ukraine cet été.