OL : Jürgen Klopp vole au secours de Paulo Fonseca

Présent pour la cérémonie des 10 ans de la Hout Bay Football Community, initiative caritative en Afrique du Sud, Jürgen Klopp, qui est un habitué de cette association, a tenu à donner son avis sur la suspension des 9 mois infligée à Paulo Fonseca à la suite de son coup de colère et du tête-contre-tête avec l’arbitre Monsieur Benoît Millot lors de OL-Brest le weekend dernier :

«J’ai fait ce que j’ai fait. J’ai vu maintenant que Fonseca a obtenu une interdiction de neuf mois. Il y a des images similaires là-bas avec moi et les arbitres. Laissez-moi vous dire ça comme ça. Entre pas de carton rouge et neuf mois de suspension, c’est tellement exagéré. Donc je suis vraiment heureux que je ne me retrouve plus dans ces situations». Les soutiens s’enchaînent aurpès de Paulo Fonseca.