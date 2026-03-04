La statistique inquiétante sur l’effectif de l’OM

Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille, Habib Beye ne cesse d’insister sur la notion d’intensité. Le coach sénégalais a répété plusieurs fois en conférence de presse qu’il demandait à son équipe d’être plus dynamique et rythmer davantage les matches. Le stage à Marbella a notamment permis de travailler cet aspect. Et le staff de l’ancien coach de Rennes ne s’est effectivement pas trompé.

Ce mercredi, MeteoFoot dévoile une statistique très inquiétante sur l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison et qui montre l’écart d’intensité avec les autres équipes. Le joueur de l’effectif de l’OM qui court le plus depuis le début de la saison se nomme Pierre-Emile Højbjerg avec une distance de 8,74 km par match en moyenne. Problème, c’est tout simplement le dernier joueur du classement des joueurs qui courent le plus par club. Et de très loin. L’avant-dernier est le Monégasque Maghnès Akliouche avec 9,34 km. Le premier du classement cette saison est Haris Belkebla (Angers) avec 11,01 km. Le Parisien Warren Zaire-Emery est 10e avec 9,79 km par match.