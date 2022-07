Juventus : Angel Di Maria n'exclut pas de rester plus longtemps

La suite après cette publicité

C'est officiel depuis vendredi. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a rejoint la Juventus. L'Argentin a paraphé un contrat d'une saison. En conférence de presse, il n'a pas exclu de rester plus longtemps.

«On ne sait jamais, dans le football, tout change rapidement. Depuis qu'ils m'ont contacté, ils m'ont toujours très bien traité et cela me touche beaucoup. Mais pour l'instant je pense à cette année, en essayant de gagner tout ce qui est possible. Je penserai au reste plus tard». Le message est passé.