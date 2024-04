C4 : la Fiorentina écarte Plzen et se qualifie pour les demies

Deuxième quart de finale de Ligue Europa Conférence programmé à 18h45, ce Fiorentina-Plzen a mis du temps à se décanter. Après le 0-0 de l’aller, la Viola était favorite à domicile pour se qualifier pour le dernier carré. Les Italiens, en supériorité numérique depuis la 67e minute, ont toutefois dû attendre les prolongations pour obtenir leur précieux sésame.

Deux minutes seulement après le coup d’envoi de la prolongation, Nico Gonzalez inscrivait le but libérateur pour la Fiorentina (1-0, 92e). La qualification a ensuite été scellée par Cristiano Biraghi à la 108e minute. 2-0, la Viola file en demies et affrontera le vainqueur du duel entre le PAOK et le Clube Bruges.