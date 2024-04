OM - Benfica : les compositions officielles

Un Vélodrome plein d’espoir accueille la C3 ce soir ! L’OM reçoit Benfica en quart de finale retour de la Ligue Europa. Vaincus 2-1 à Lisbonne, les Marseillais, qui restent sur 5 défaites toutes compétitions confondues avec au moins 2 buts encaissés à chaque fois, veulent briser cette dynamique pour rêver du dernier carré. Face à eux, les Aigles se sont relevés après leurs désillusions face au Sporting, en Coupe comme en championnat.

Pour cette affiche, Gasset titularise Soglo en l’absence de Merlin, blessé. Aubameyang sera en pointe devant un milieu de terrain fourni, où Ndiaye et Harit animeront les offensives marseillaises aux côtés de Veretout, Ounahi et Kondogbia. Balerdi et Gigot formeront la charnière, avec Mbemba côté droit. Le Benfica aligne le même 11 qu’à l’aller. Tengstedt sera en pointe, Di Maria et Neres sur les ailes.

Les compositions

OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot (cap.), Soglo - Ndiaye, Kondogbia, Harit, Ounahi, Veretout - Aubameyang

Benfica : Trubin - Bah, Antonio Silva, Otamendi (cap.), Aursnes - Florentino, Neves - Di Maria, Rafa Silva, Neres - Tengstedt

