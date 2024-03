OM-Villarreal : Eric Bailly, rendez-vous en terrain connu

Comme à la maison. Jeudi soir, Eric Bailly va fêter ses retrouvailles avec l’Orange Vélodrome et les supporters de l’Olympique de Marseille. Il y a encore quelques mois de cela, l’Ivoirien portait fièrement la tunique olympienne. Prêté par Manchester United, où Erik ten Hag ne comptait plus sur lui, il a, en effet, rejoint les Marseillais pour apporter son expérience du haut niveau et ses qualités. Mais sous les ordres d’Igor Tudor, le natif a connu des hauts et des bas, lui qui a participé à 23 rencontres toutes compétitions confondues, dont 11 en tant que titulaire (0 but et passe décisive). Son passage dans la cité phocéenne reste globalement mitigé. Ce que nous confirme Karim Attab, journaliste pour Maritima qui suit l’OM au quotidien.

Un rendez-vous manqué avec l’OM

«Son passage à l’OM est assez contrasté. Quand il est arrivé, il y a eu beaucoup d’espoirs autour son expérience. Il y avait surtout l’espoir de le voir arrêter d’être blessé à répétition. Ce qui n’a malheureusement pas été le cas sur les quatre-cinq premiers mois avant la Coupe du monde. A chaque fois qu’il jouait, il était vraiment très intéressant. Je me rappelle notamment du match aller face à Tottenham où il avait été très bon, surtout dans une équipe en infériorité numérique. Il a fait quelques matches qui ont quand même donné de l’espoir sur la qualité. Mais par contre, il était blessé régulièrement. C’était le point noir. Après le Mondial, il est revenu en forme sur le plan physique. Je sais que le stage en Espagne lui avait fait le plus grand bien.»

Il poursuit : «par contre il y a eu un choc dans sa saison, c’est l’expulsion en Coupe de France contre Hyères à Martigues. Il a écopé de sept matches de suspension. Quand il revient de cette suspension, il joue contre le PSG en championnat au Vélodrome, où l’OM prend 3 à 0 et Kylian Mbappé lui fait vraiment la misère dans tous les sens du terme. A partir de ce moment-là, entre le fait qu’il n’était plus en odeur de sainteté pour Tudor et aussi qu’il y avait une option d’achat liée au nombre de matches à disputer sous le maillot de l’OM, il a eu beaucoup moins de temps de jeu. C’est dommage pour la bonne et simple raison qu’il ne se blessait plus du tout sur les derniers mois de la saison. Ca laisse quand même pas mal de regrets ce passage. Je pense que ça aurait pu être un défenseur central qui s’inscrit dans la durée à l’OM.»

Istanbul express

Mais cela n’a pas été le cas. Après seulement un an, Bailly est retourné à Manchester, qui lui a montré à nouveau la porte de sortie. Il n’est pas resté longtemps en Angleterre puisqu’il a signé à Besiktas le 5 septembre. Là-bas, le natif de Bingerville n’a pas fait long feu. Après seulement 8 apparitions, toutes dans la peau d’un titulaire (un CSC), il a été exclu par l’écurie turque le 11 décembre dernier. «Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Notre travail sur la nouvelle structure du personnel se poursuit», ont précisé les Stambouliotes dans leur communiqué de presse.

Une décision unilatérale qui a surpris beaucoup de monde, dont la représentante de Bailly, à savoir Rafaela Pimenta. Cette dernière, joint pas nos soins à l’époque, nous avait confié : «nous sommes choqués et cela nous a pris par surprise. Nous préparons notre réaction puisque nous savons qu’Éric n’a rien fait de mal. Les droits du joueur sont violés et nous veillerons à le protéger.» Deux semaines plus tard, elle a bouclé la résiliation du contrat de l’Ivoirien, qui est retourné à Villarreal. En effet, l’écurie espagnole, dont il avait défendu les couleurs avec réussite entre 2014 et 2016, a obtenu sa signature jusqu’en juin 2025. Une bonne nouvelle pour le défenseur, qui a dû encaisser sa non sélection pour la CAN 2023 dans la foulée.

De retour avec son ex Villarreal

Mais il a su passer à autre chose, lui qui voulait se relancer avec le Sous-marin jaune. D’ailleurs, il n’a pas hésité avant de revenir à la maison. «C’était impossible que je mette du temps à réfléchir quand j’ai vu que le club était intéressé. Avec Marcelino, je n’ai pas réfléchi une seule minute. C’est plus qu’un entraîneur. Depuis que je suis parti et jusqu’à maintenant, j’ai toujours eu des contacts avec lui, je lui parle, et il prend toujours de mes nouvelles. C’est une personne exigeante et c’est quelque chose qui me convient parfaitement.» Sous ses ordres, le joueur de 29 ans a déjà disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues, dont 6 en tant que titulaire (547 minutes jouées, 1 CSC). Un retour en Espagne globalement correct pour Bailly, qui est sorti visiblement blessé face à Grenade le 3 mars. Certains médias indiquent qu’il fait partie des joueurs touchés par le virus gastrique qui touche plusieurs éléments de Villarreal.

La présence de Bailly n’est donc pas encore totalement garantie sur le terrain. Mais si jamais il est apte, l’Ivoirien vivra les mêmes choses que Marcelino, puisqu’ils vont revenir à Marseille quelques mois seulement après avoir quitté le club. Si le coach devrait être hué, le joueur, lui, aura un accueil mitigé selon Karim Attab. «Je ne pense pas qu’il ait un accueil particulier de la part du Vélodrome. Il sera peut-être un peu sifflé comme le sont certains joueurs qui reviennent à l’OM, mais pas par rapport ni à ses déclarations ni même à sa saison puisque les gens étaient un peu déçus et attendaient quelque chose de très haut niveau. Mais sur le plan physique, ça n’a pas marché. L’expulsion contre Hyères a quand même changé la suite de sa saison. Je pense qu’il aura un accueil normal, avec certains applaudissements et certains sifflets car c’est l’habitude de siffler les anciens de la maison.» Comme son ancien public, Eric Bailly ne fera pas de cadeau sur le terrain jeudi soir. Des retrouvailles qui promettent…