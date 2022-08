Real Madrid : Vinicius Junior est conseillé par Ronaldo Nazario

Et si les bonnes prestations de Vinicius Jr étaient liées à Ronaldo ? C'est ce que laisse sous-entendre le jeune attaquant de 22 ans après sa bonne performance face au Celta Vigo le week-end dernier et la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Balaídos (1-4). D'ailleurs, ce dernier s'inspire du double Ballon d'or de 1997 et 2002 pour marquer le troisième but du Real dans ce match : « Je regarde toujours les vidéos de Ronaldo et il me dit toujours, quand il me parle, que quand un gardien est face à lui, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai eu l'esprit tranquille pour dribbler. »

Lancé admirablement en profondeur par Luka Modric, l'international brésilien (14 sélections/1 but) pousse parfaitement la balle pour se retrouver en un-contre-un face au gardien de Vigo, l'ailier l'élimine d'un passement de jambe pousse le ballon au fond des filets. Une action digne de Ronaldo Nazario. Beaucoup plus tueur devant les buts, Vini Jr a marqué son premier but cette saison. L'an passé, il a réalisé de très bonnes performances en marquant 22 buts et en donnant 20 passes décisives en 52 rencontres.