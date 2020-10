Ligue 1 : l'OL atomise Monaco

Pour la clôture de cette journée de Ligue 1 ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais accueillait l'AS Monaco dans son Groupama Stadium. Les deux formations avaient quand même un peu besoin de se rassurer et on a eu peur pour les hommes de Rudi Garcia en tout début de partie. Ils auraient forcément été menés au score s'il n'existait pas un grand Anthony Lopes dans les buts. Finalement, ce sont les locaux qui allaient trouver la faille grâce à Memphis Depay (1-0, 12e).

Ensuite, l'OL allait dérouler. Sur un nouveau contre, Memphis Depay trouvait parfaitement au point de penalty Karl Toko-Ekambi qui doublait la mise en passant le cuir sous Benjamin Lecomte (2-0, 34e). En fin de première période, l'OL allait inscrire deux nouveaux buts. Le premier par Aouar sur un penalty suite à une faute de Sidibé (3-0, 41e) et le second grâce à Toko-Ekambi, encore (4-0, 44e). À la pause, le score ne reflétait pas vraiment la physionomie de la rencontre. En début de seconde période, Wissam Ben Yedder y allait aussi de son penalty (4-1, 47e). Malgré de nombreux assauts des Asémistes, le score n'allait pas bouger. En toute fin de rencontre, Melvin Bard, entré en jeu quelques minutes auparavant, était exclu pour une intervention dangereuse. L'OL se replace et se retrouve sixième de L1.

