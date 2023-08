Man City repousse une première offre du Barça pour Bernardo Silva

Il y a du nouveau dans le dossier Bernardo Silva ! Ardemment courtisé par le FC Barcelone, l’ailier portugais est d’accord pour rejoindre la Catalogne avant la fermeture du marché des transferts. À ce titre, le joueur de 28 ans attendait justement que le champion d’Espagne formule une première offre à Manchester City avant de pouvoir évoquer sérieusement son avenir avec son entraîneur actuel, Pep Guardiola.

Comme pressenti, le Barça est passé à l’attaque en proposant à son homologue anglais un prêt avec option d’achat obligatoire d’un montant de 58 M€. Or, Mundo Deportivo informe ce dimanche que les Catalans se sont heurtés au refus des Citizens. Manchester City semble faire la sourde oreille et ignorer totalement les envies de départ de son joueur. En effet, le club mancunien considère le Lusitanien comme une pièce maîtresse de l’effectif de Pep Guardiola et n’a pas l’intention de le voir partir, expliquant sa présence lors de la défaite des Skyblues face aux Gunners d’Arsenal en finale de la Community Shield (1-1, 1-4 aux t.a.b). Mais nul doute que le Barça n’a pas dit son dernier mot…