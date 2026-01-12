Menu Rechercher
Coupe de France

CdF, PSG : la réaction à chaud de Luis Enrique après l'élimination

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 0-1 Paris FC

Le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Coupe de France dès les seizièmes de finale par le Paris FC (0-1). Une défaite amère pour certains joueurs rouge et bleu, dont Gonçalo Ramos. À l’issue du match, le Portugais a durement critiqué le PFC. De son côté, Luis Enrique a reconnu la supériorité de son équipe, mais l’Espagnol a été un peu plus classe.

« Je ne parle jamais avec les joueurs après le match. Quand on gagne ou quand on perd, ce n’est pas le moment d’analyser le match. Mais c’est très facile de le faire : on a créé beaucoup d’occasions, on a mérité de gagner. Mais pour gagner dans le foot, il faut marquer des buts. Ce n’est pas le cas et il faut accepter cette défaite. Je me répète, on a frappé 25 fois, on s’est créé beaucoup d’occasions, on a dominé le match de la première jusqu’à la dernière minute. On a tout fait pour gagner ce match, je suis très heureux de ce que j’ai vu. Je souhaite le meilleur au Paris FC, mais on a clairement mérité de gagner le match », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.

