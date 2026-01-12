Gonçalo Ramos s’en prend violemment au Paris FC après l’élimination du PSG !

Ce lundi 12 janvier 2026 est à marquer d’une pierre blanche. Pour la première fois depuis 2014 et une défaite au Parc des Princes contre le Montpellier du regretté Rolland Courbis, les Rouge et Bleu ont été éliminés de la Coupe de France avant les huitièmes de finale. Cette fois, c’est toujours au Parc, mais ce fut face au Paris FC (0-1). Le tenant du titre est sorti par un promu et certains l’ont mauvaise à l’image de Gonçalo Ramos.

Le Portugais a une nouvelle fois été décevant en étant titulaire et il n’a pas caché sa déception à l’issue du match au micro de France 3. « C’est un jour difficile. Félicitations à eux, aujourd’hui c’est passé. Nous, on a voulu jouer notre jeu. Eux ont essayé de perdre du temps, c’est ça le résumé du match. Ils ont ensuite marqué, c’est ça le résumé du match. » Mais l’ancien pensionnaire de Benfica s’est montré beaucoup plus offensif envers le Paris FC devant les caméras de beIN Sports.

«Ils ont fait de l’antijeu dès la première minute»

« Seulement une équipe a voulu jouer. L’autre équipe, je ne sais pas ce qu’elle est venue faire. Bravo à eux pour la qualification, mais ils ne sont pas venus jouer au football. L’arbitre a laissé faire. Je pense que c’est le plus grave. Ils ont fait de l’antijeu dès la première minute et l’arbitre ne faisait que regarder. Il n’a rien fait, n’a rien dit. Ça ne devrait pas se produire. Les arbitres sont là pour faire appliquer les règles, pour ne pas laisser que ce type de jeu ait lieu. On est là pour jouer, ce n’est pas agréable. »

La sortie médiatique de l’avant-centre parisien risque de faire parler puisque les matches de Coupe de France donnent souvent lieu à ce genre de scénario. Cette défaite aura au moins le mérite d’alléger le calendrier surchargé des Rouge et Bleu, même si Ramos n’en a que faire. « Ce n’est pas une excuse, on est prêt, on est une équipe de haut niveau. » Agacé, le Portugais…