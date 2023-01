Axel Disasi séduit les cadors de Premier League

La suite après cette publicité

Et si l’AS Monaco perdait un nouveau taulier de sa défense centrale ? Quelques heures après l’officialisation du départ de Benoît Badiashile en direction de Chelsea contre environ 40 M€, c’est Axel Disasi qui pourrait prendre le même chemin. D’après le Daily Mail, l’ancien Rémois, courtisé par le PSG l’été dernier comme nous vous le dévoilions, est suivi par quasiment l’ensemble des gros clubs du championnat anglais. Mais que l’ASM se rassure.

Le média affirme que les clubs outre Manche ne bougeront pas cet hiver sur le néo international français (3 sélections). Sauf retournement de situation, comme une offre qui ne peut pas se refuser, chose commune en Angleterre, le joueur de 24 ans devrait terminer la saison sur le Rocher, où il est un cadre depuis son transfert en provenance de Reims en 2020 contre 13 M€. Il y a six mois, le club princier avait fixé son pris à 50 M€.

Disasi vers un départ l’été prochain ?

Cet été en revanche, il aura l’embarras du choix. Manchester United, Tottenham ou encore West Ham sont tous sur le dossier. D’autres clubs de Premier League sont évoqués sans que leur nom ne soit dévoilé. Il y aura bataille lors du prochain mercato, alors qu’Axel Disasi est toujours sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2025. Les Red Devils auraient même pris un longueur d’avance.

Des pourparlers auraient déjà débuté entre les deux directions, et pour cause. MU considère qu’il a besoin d’un nouveau défenseur central pour la saison prochaine, malgré les présences de Varane, Martinez, et surtout Maguire. Ce dernier est dans le viseur de son coach, Erik ten Hag, qui n’a pas vraiment confiance en l’Anglais, acheté 87 M€ il y a trois ans et demi. Son avenir est compromis du côté d’Old Trafford.