Hansi Flick avait conseillé Jérôme Boateng de signer à l'OL

Dans un entretien accordé à SPORT1, le nouveau défenseur central de l'Olympique Lyonnais Jérôme Boateng s'est exprimé sur sa signature en France et de sa relation avec son ancien entraîneur au Bayern Munich et aujourd'hui sélectionneur de l'Allemagne Hansi Flick. L'international allemand (76 sélections) a d'ailleurs avoué avoir discuté avec Flick du choix OL, avant de signer un contrat de deux ans chez les Gones.

«[Flick m'a dit] que c'est un bon club qui joue au niveau international et qu'il serait heureux pour moi si mon transfert à Lyon fonctionnait. Il m'a dit que je devais prendre la décision seule et qu'en fin de compte, je devais écouter mon intuition et mon cœur», a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision allemande.