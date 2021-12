MU-Arsenal : Thierry Henry n’a pas compris les choix de Mikel Arteta

La suite après cette publicité

Manchester United s’est imposé 3-2 jeudi soir face à Arsenal, pour le dernier match de Michael Carrick en tant qu’entraîneur intérimaire. Une rencontre également marquée par les 800e et 801 buts de Cristiano Ronaldo en carrière. Alors que son équipe était menée à un peu plus de 10 minutes de la fin du match, Mikel Arteta a choisi de faire sortir Pierre-Emerick Aubameyang, remplacé par Alexandre Lacazette. Un choix que n’a pas compris Thierry Henry.

« Vous le mettez comme capitaine. Il reste 15 minutes, vous perdez 3-2 et vous le sortez », a-t-il déclaré, rapporte The Mirror. « 3-2 à l'extérieur, vous avez besoin d'un but et vous sortez votre capitaine, votre symbole, du terrain. Vous savez qu'il peut vous marquer des buts, donc quelque chose ne va pas. » L’ancien attaquant du Borussia Dortmund n’a plus marqué depuis cinq rencontres avec les Gunners.