PSG : la vérité sur la rumeur Virgil van Dijk

La vidéo publiée par nos soins dans laquelle on voyait Virgil van Dijk discuter avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi après le duel entre les Reds et le PSG à Anfield a fait le tour des réseaux sociaux. Et forcément, beaucoup s’imaginaient déjà qu’il s’agissait de discussions pour une future arrivée du taulier néerlandais à Paris, alors que son contrat à Liverpool expire en juin et qu’une prolongation ne semble pas d’actualité. La presse anglaise n’a d’ailleurs pas hésité à rajouter une pièce dans la machine ces derniers jours.

Mais selon nos informations, il n’y a eu aucune discussion concernant une éventuelle signature entre le défenseur central et la direction parisienne. Cette dernière estime que le poste est bien couvert avec les joueurs déjà présents dans l’effectif et n’est pas intéressée par Virgil van Dijk. L’échange dans les couloirs d’Anfield n’avait rien à voir avec l’avenir du Néerlandais.