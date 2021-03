Chelsea : l'analyse de N'Golo Kanté après le succès contre l'Atlético

Un match grandiose. Lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et l'Atlético de Madrid mercredi soir (2-0), N'Golo Kanté a réalisé une énorme prestation dans l'entrejeu. Le Français a d'ailleurs été élu homme du match par notre rédaction. Alors forcément, le champion du Monde a fait part de sa satisfaction après la partie, et donc la qualification en quarts de finale.

«On savait que l'Atlético était une belle équipe, bien organisée. On a essayé de garder la possession, de faire mal sur des attaques rapides. On marque sur deux contre-attaques, ça nous a bien aidé. On a réalisé deux bons matches et je pense qu'on mérite cette qualification», a lâché l'ancien joueur de Leicester au micro de RMC Sport.