PSG : Nordi Mukiele est très déçu

Ce mardi matin, le Paris Saint-Germain a annoncé une mauvaise nouvelle. En effet, Nordi Mukiele ne rejouera plus de la saison. «Nordi Mukiele souffre d’une lésion haute des ischio-jambiers. Pour minimiser les risques de récidive, le staff médical du Paris Saint-Germain a opté pour une intervention chirurgicale. L’opération sera réalisée en Finlande aujourd’hui et le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison.» Après être passé sur le billard, le joueur a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de donner de ses nouvelles et faire passer envoyer quelques messages.

«Bonjour à tous, comme vous le savez, je suis éloigné des terrains depuis quelques semaines, après avoir écourté ma convalescence pour revenir plus vite, afin d’être disponible pour le club et les matchs importants qui nous attendaient. Malheureusement, cela a entraîné une nouvelle blessure. J’ai travaillé dur pour revenir à nouveau, mais malheureusement, ma blessure persistant, j’ai pris la décision difficile mais nécessaire de subir une opération. Je suis évidemment déçu de devoir manquer le reste de la saison, mais ma santé et mon rétablissement à long terme sont ma priorité absolue. Je vais travailler dur pour revenir plus fort la saison prochaine. Je tiens à vous remercier pour vos messages de soutien au cours des dernières semaines. Cela compte beaucoup pour moi, et je sais que vous continuerez à être là pour l’équipe dans les semaines à venir car il reste un objectif à aller chercher. En attendant, je serai le premier supporter du PSG. Merci encore pour votre soutien et allez Paris. Nordi.» Le message est passé.

