Manchester United s'offre Donny van de Beek

Le milieu de terrain de Manchester United promet d'avoir une sacrée allure la saison prochaine. À Paul Pogba, désireux de rester et réaliser un exercice plein, et Bruno Fernandes, auteur de six premiers mois exceptionnels, les Red Devils, qui possèdent aussi les atouts Nemanja Matic et Fred dans leur manche, pourront désormais associer Donny van de Beek (23 ans) qu'ils viennent de recruter à l'Ajax Amsterdam.

Les Mancuniens ont mis la main sur le milieu international néerlandais (10 sélections) en offrant 45 M€ aux Lanciers, avec qui il était encore sous contrat jusqu'en juin 2022. Une belle affaire puisqu'on se souvient que, l'été dernier, son départ était plutôt évoqué pour un montant supérieur à 60 M€.

Une réputation à confirmer

Le natif de Nijkerkerveen a paraphé un contrat de cinq ans plus une en option du côté d'Old Trafford avec, évidemment, des émoluments à la hausse. « Manchester United est heureux d'annoncer l'arrivée de Donny Van de Beek en provenance de l'Ajax. Le milieu néerlandais a signé un contrat de cinq ans plus une en option, » précise le communiqué des Red Devils. L'occasion pour le Batave, auteur de trois dernières saisons brillantes avec l'Ajax (91 matches en Eredivisie, 28 réalisations), de confirmer les formidables impressions laissées au pays et en Ligue des Champions 2018/19.

Avec l'Ajax, il avait alors étonné l'Europe du football en C1 en éliminant le Real Madrid, puis la Juventus avant de céder en demi-finale contre Tottenham. Avec deux buts et plusieurs prestations abouties, Donny van de Beek s'était clairement mis en évidence durant cette campagne continentale. La Premier League et MU l'attendent de pied ferme.