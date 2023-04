Serie A : l’AS Roma déroule contre l’Udinese

Suite aux mauvaises performances de l’AC Milan et de l’Inter Milan, l’AS Roma (3e) avait l’occasion de conforter sa place sur le podium de Serie A. Les Giallorossi recevaient pour le compte de la 30e journée l’Udinese (12e) dont le maintien semble assuré. Un match maîtrisé à domicile et qui a vu l’équipe de José Mourinho être récompensée avant la pause. Bryan Cristante manquait un penalty mais dans la foulée, Edoardo Bove parvenait à délivrer le club de la Louve (37e).

Puis au retour des vestiaires, Lorenzo Pellegrini ne se faisait pas prier pour doubler la mise et permettre aux siens de prendre le large (55e). Si l’Udinese obtenait un penalty, la tentative de Roberto Pereyra était repoussée par Rui Patricio (69e). Tenant cet avantage et inscrivant même une troisième réalisation en fin de match via Tammy Abraham (90e +1) l’AS Roma s’impose 3-0 et prend 3 points sur l’AC Milan (4e) et 5 unités sur l’Inter Milan (5e) dans la course à la Ligue des Champions.

