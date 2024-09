PSG - Brest : Achraf Hakimi et Kang-In Lee, un duo éclatant !

4 matches, 4 victoires, 16 buts marqués et seulement 3 encaissés. Avant d’affronter Girona, mercredi soir, pour la première journée de la Ligue des Champions version 2024/2025, le Paris Saint-Germain, leader de L1, a fait le plein de confiance face au Stade Brestois (3-1). Menés au score après le penalty transformé par Romain Del Castillo, les hommes de Luis Enrique ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour renverser les ouailles d’Eric Roy. Dans le sillage d’un Ousmane Dembélé brillant et auteur d’un doublé, le PSG a ainsi repris la tête du championnat de France. «Ça a été une victoire grâce à notre travail, notre constance, notre foi. C’était très complet, parfait pour préparer la Ligue des champions», se réjouissait d’ailleurs Luis Enrique en conférence de presse.

Un jeu offensif penchant à droite

Une soirée où tout n’aura cependant pas été parfait, à l’instar des prestations timorées de Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Marco Asensio, maladroit face au but, mais où les Rouge et Bleu auront brillé par leur force incontestable et incontestée dans le couloir droit. Symboles de cette solide colonne vertébrale dans le jeu proposé par les Franciliens ? Achraf Hakimi et Kang-In Lee, parfaits compléments d’Ousmane Dembélé. Titularisé au poste de latéral droit et désigné capitaine du soir en l’absence de Marquinhos, le Marocain de 25 ans a, en effet, rayonné. Solide défensivement, le droitier d’1m81 n’aura pas laissé grand-chose à son adversaire direct, Abdallah Dipo Sima, à l’image de son retour décisif alors qu’il accusait plusieurs mètres de retard sur son homologue brestois. Et que dire de l’apport offensif de l’ancien Madrilène.

Dans tous les bons coups lors de cette 4e journée de Ligue 1, Hakimi, crédité d’un 7 par la rédaction FM, n’a cessé de mouiller le maillot pour proposer offensivement et ses partenaires ne se sont pas gênés pour le rechercher. Toujours aussi complice avec Ousmane Dembélé, il a ainsi multiplié les montées tranchantes et les centres précis. Sans la maladresse de Marco Asensio, le natif de Madrid aurait d’ailleurs pu soigner ses statistiques. Passeur décisif sur le bijou de Fabian Ruiz, l’international marocain (79 sélections, 9 buts) a quoi qu’il en soit confirmé son très bon début de saison. Fort de qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, il est par ailleurs venu prêter main forte à ses milieux de terrain, moins en vue qu’à l’accoutumée.

Lee a brillé, Hakimi taille patron !

«Pour être sincère, ce que j’ai le plus aimé, c’est le Parc des Princes et mes 16 joueurs qui ont toujours essayé de récupérer le ballon. J’aime voir cette connexion entre le public et l’équipe», ajoutait de son côté Luis Enrique, fier du rendement collectif. Pour autant et quand bien même le PSG continue de proposer un jeu léché où chacun fait les efforts pour son coéquipier, certaines individualités se détachent. Dans le sillage d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, comment alors ne pas évoquer la prestation rendue par Kang-In Lee. Positionné un cran plus haut, dans un rôle de milieu excentré droit, le Sud-Coréen de 23 ans a lui aussi apporté toutes ses qualités.

Technique, finesse, vision du jeu, impact dans les duels (10/15), initiatives face au but adverse, implication défensive de tous les instants… L’ancien joueur de Majorque, crédité d’un 6,5 par la rédaction, n’a certes pas marqué mais restera l’un des grands artisans de ce succès. À l’aise entre les lignes, il a ainsi donné le tempo dans une soirée où le milieu parisien n’a pas particulièrement brillé, à l’image de Joao Neves, bien plus en retrait. De quoi également confirmer son excellent début de saison sous les couleurs parisiennes (2 buts en 4 matches). Présent en zone mixte quelques minutes après la rencontre, le natif d’Incheon ne boudait pas son plaisir, précisant sa fierté de sortir vainqueur d’un match compliqué face à des Brestois accrocheurs.

Interrogé au micro de DAZN, Eric Roy ne manquait pas, non plus, de saluer la performance du numéro 19 parisien. «C’était dur, le PSG est une belle équipe. Collectivement, le PSG est plus fort que la saison dernière et ils font un contre pressing impressionnant. Il y a de la frustration, mais l’équipe du PSG a été meilleure que la nôtre. Kang-in Lee m’a vraiment impressionné». Dans une soirée où Bradley Barcola aura largement moins pesé et où le milieu aura manqué d’influence, les champions de France en titre ont ainsi prouvé une autre amélioration : la nouvelle star du PSG se nomme collectif et tous les éléments constituant ce groupe apportent, aujourd’hui, leur pierre à l’édifice. Une excellente nouvelle avant d’accueillir Girona, mercredi soir, pour le premier choc européen de la saison…