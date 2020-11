FC Porto-OM Streaming : comment regarder le match en direct

Après deux défaites en autant de matches pour son retour en Ligue des Champions, l’OM entame un déplacement périlleux du côté de Porto. Il s’agira pour le vainqueur de la C1 en 1993 de ne pas égaler le triste record d’Anderlecht qui avait enchaîné 12 défaites consécutives en LdC entre décembre 2003 et novembre 2005. Prévu ce mardi à 21h, ce match apparaît déjà décisif pour le club phocéen face au FC Porto de Sergio Conceicao toujours très dangereux malgré les départs en fin de mercato d’Alex Telles à MU et Danilo Pereira au PSG. Et la bande d'André Vilas-Boas, par ailleurs ancien du club Portista, aura fort à faire dans un stade du Dragon à huis clos, restrictions sanitaires obligent. Et Florian Thauvin, Steve Mandanda, Dimitri Payet & co auront fort à faire devant les coéquipiers de l’inoxydable Pepe, Jesus Corona, Moussa Marega ou encore Sergio Oliveira.

Et pour regarder ce match de C1 et entendre la célèbre petite musique, il va falloir continuer à s’adapter, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions sur le marché français sont toujours la propriété de SFR. Mais vous pourrez également compter avec Mediapro et sa chaîne Telefoot pour la C1 qui co-diffusera la compétition avec RMC Sport. Les deux chaînes diffuseront donc en direct la rencontre opposant le FC Porto et l’Olympique de Marseille sur RMC Sport 1 et sur La Chaîne Telefoot ce mardi soir à 21h. Suspens, émotion et buts garantis sur le pré pour ce choc franco-portugais très attendu par les supporters marseillais.

Regarder le match de foot FC Porto-OM en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la troisième journée de la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. En effet, la chaîne, qui appartient au groupe Altice, peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour la plus prestigieuse des compétitions de clubs au monde. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera accessible aussi bien depuis votre smartphone , votre ordinateur ou encore votre tablette pour peu que vous disposiez d’une bonne connexion 4G.

Pour ceux qui veulent voir ce match sur la télé et qui possèdent notamment une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce FC Porto vs OM directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre tranquillement installé chez vous dans votre salon, pour peu que vous ayez un WIFI performant. Ce Porto-Marseille sera arbitré par Antonio Mateu Lahoz. L'arbitre espagnol de 39 ans, qui possède une sacrée expérience en Champions League (30 matches de C1), a déjà arbitré le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud. Et ce n’est pas un bon souvenir, puisque le club olympien avait perdu 2-0 en novembre 2013 à l’Emirates Stadium face à Arsenal. Les supporters marseillais rêvent bien évidemment d’un autre dénouement…

