Metz : Bruges part à la conquête de Sadibou Sané

Le Club Bruges a formulé une première offre officielle au FC Metz pour le transfert du défenseur central sénégalais Sadibou Sané, selon nos informations. Le montant proposé n’a pas été divulgué, mais la direction belge souhaite renforcer sa charnière avant la fin du mercato. Sous contrat avec Metz, Sané est suivi de près après ses performances solides en Moselle.

En attendant l’issue des négociations, Sané ne figurera pas dans le groupe messin pour la rencontre de Ligue 1 contre Lyon prévue demain. Son absence pourrait peser sur la défense messine, déjà confrontée à plusieurs blessures, et complique la préparation tactique de l’entraîneur.