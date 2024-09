Barça : Hansi Flick se sent coupable pour Fermín López

Touché à la cuisse gauche, Fermín López était sur le point d’effectuer son retour. Mais le médaillé d’or aux Jeux olympiques avec l’Espagne a rechuté et souffre désormais d’une blessure à la jambe droite. De ce fait, il n’est pas présent dans le groupe du FC Barcelone pour le déplacement à Monaco, en Ligue des champions, ce jeudi. En conférence de presse, son entraîneur Hansi Flick s’est senti coupable de cette situation. L’ex-coach du Bayern a affirmé qu’il aurait dû poser son véto quant à la participation de Fermín aux JO.

« C’est dommage parce qu’il a joué deux compétitions (Euro et Jeux olympiques) cet été et ce que je peux dire, c’est que je me sens un peu coupable. J’aurais dû parler à l’entraîneur des moins de 21 ans et lui dire 'hé, s’il te plaît, laisse-le ici’. Je ne dis pas cela pour trouver des excuses, mais je me sens coupable de sa situation parce qu’il est maintenant le joueur dont nous avons besoin dans cette situation. Il peut marquer des buts et c’est un joueur très professionnel. Hier, quand je l’ai vu, il était avec le médecin et ce n’était pas agréable. Nous devons nous occuper des joueurs, car parfois, c’est trop. Nous devons prendre un peu de recul », a indiqué le technicien allemand pour Mundo Deportivo.