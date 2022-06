PSG : Kylian Mbappé lance sa société de production

L’agence américaine WME Sports a annoncé sur Twitter ce mercredi avoir signé un partenariat avec l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé pour que le Français de 23 ans lance sa société de production, Zebra Valley. Selon les informations de The Hollywood Reporter, la société de l’international tricolore sera basée à Los Angeles aux Etats-Unis et aura pour but de créer du contenu autour du sport, de la culture, de la musique, des technologies et des jeux vidéo.

La suite après cette publicité

Selon le média américain, Zebra Valley va réaliser toutes ses créations pour « aider les jeunes à trouver leur voie et générer un dialogue entre les communautés mondiales en racontant des histoires universelles ».L’agence WME Sports veut ainsi se rapprocher des marques et des plates-formes qui aimeraient «approfondir leur engagement auprès des consommateurs en mettant l'accent sur le contenu multiplateforme dans un monde diversifié et multiculturel ».