Une clause à 74 millions d’euros dans le contrat de Matheus Cunha

Pour Matheus Cunha, il faudra mettre la main à la poche. Convoité par plusieurs équipes de Premier League, telles qu’Arsenal, Chelsea, Tottenham, Aston Villa et Nottingham Forest, le Brésilien a décidé de prolonger son contrat avec Wolverhampton ce week-end. Et le Daily Mail nous apprend que ce nouveau bail comprend une clause libératoire, fixée à un peu plus de 74 millions d’euros.

Le média britannique explique également que cette clause est un peu particulière, puisqu’elle est actionnable par n’importe quel club. Habituellement, ce sont les équipes disputant la Ligue des Champions qui sont amenées à lever cette clause. Une chose est sûre, de nombreuses écuries devraient se positionner sur l’avant-centre cet été.