Ligue des Nations : le Luxembourg chute et laisse le Monténégro virer en tête, les Îles Féroé loupent le coche

Plus tôt dans la journée, Malte a battu Andorre 3-1 et a ainsi mis la pression sur les Îles Féroé. Pour être promus de la Ligue D à la Ligue C, les insulaires devaient battre la Lettonie. Après une première mi-temps nulle et vierge, Vladimir Kamess a ouvert le score pour les Lettons (59e) avant que Gunnar Vatnhamar réponde immédiatement (60e). Le score n'évoluait plus et les deux équipes se quittaient sur un match nul 1-1. Avec ce résultat, les Îles Féroé ne devront pas s'incliner sur la pelouse de Malte pour rallier la Ligue supérieure.

En Ligue C justement, des rencontres cruciales se tenaient dans le groupe 1. En tête, le Luxembourg était dans une lutte à distance avec le Monténégro et bénéficiait de l'avantage des confrontations directes. Les deux équipes comptaient neuf points après 4 journées. Face à l'Azerbaïdjan, le Monténégro a été réduit à 10, mais a su conserver le score de 0-0 et rapporte un point. Une bonne opération puisque dans le même temps, le Luxembourg a craqué contre Chypre. Ouvrant rapidement le score grâce à un but contre son camp de Ioannis Kousoulos (5e), la sélection du Duché a été plombée par le penalty que Vahid Selimovic a concédé et pour lequel il a été exclu (33e). Grigoris Kastanos a transformé le penalty (34e) et s'est même offert un doublé (71e). Belle victoire 2-1 de Chypre qui permet au Monténégro de doubler le Luxembourg d'un point avant la dernière journée.

Les rencontres de 18h :

Azerbaïdjan 0-0 Monténégro

Chypre 2-1 Luxembourg : Kastanos (34e sp et 71e) pour Chypre; Ioannis Kousoulos (5e csc) pour le Luxembourg

Lettonie 1-1 Îles Féroé : Kamess (59e) pour la Lettonie; Vatnhamar (60e) pour les Îles Féroé

Ligue C

Groupe 1 :

Monténégro 10 points +4 Luxembourg 9 points +2 Azerbaïdjan 5 points -2 Chypre 4 points -4

Ligue D

Groupe 1 :