FIFA-The Best : le cas Rodri fait polémique

La saison dernière, Manchester City a réalisé un triplé historique. Les Skyblues ont remporté la première Ligue des Champions de leur histoire, conservé leur titre de champion d’Angleterre et remporté la FA Cup. C’est donc logiquement que plusieurs joueurs du club anglais ont été nommés dans le XI The Best hier, et que Pep Guardiola a été élu meilleur entraîneur de l’année 2023.

Au total, six joueurs de Manchester City font partie du onze de départ : John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Mais un nom manque à l’appel : Rodri. Le milieu de terrain, pierre angulaire du système de Pep Guardiola et de l’Espagne, ne fait pas partie du XI de l’année. Indispensable à l’équilibre des Citizens et décisif dans les matchs importants, à l’image de son but en finale de Ligue des Champions, le joueur de 27 ans a été un élément essentiel de Pep Guardiola. Un oubli noté par le média espagnol AS notamment.